الخليج 365: تكليفات رئاسية باعتبار الكهرباء «أمن قومى»

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها بيان وزير الكهرباء محمد شاكر أمام مجلس النواب تحت عنوان:" وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر أمام «النواب»: تكليفات رئاسية باعتبار الكهرباء «أمن قومى»..نجحنا فى إضافة 28 ألف ميجاوات.. وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة خلال عامين.. 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع.. محطة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الأكبر من نوعها فى العالم.. وإزالة فورية لأعمدة الإنارة بالمناطق الخطرة.

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