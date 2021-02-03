شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الجانب الإيجابى لكورونا أن الأسر متواجدة فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى أولى عظاته اليوم، الأربعاء، بالمقر البابوي، بعد توقف شهر بسبب أعياد الميلاد والغطاس، لقد اتخذت الكنيسة العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها إلقاء العظة بدون حضور شعبى كنوع وإجراء للحفاظ على الحياة، متعابعا، وتوقفنا شهر يناير الماضي باعتبار أنه شهر أعياد ومناسبات كثيرة، مشيرا إلى أن هذا الشهر سيكون عام على بدء انتشار الفيروس، وأن الجانب الإيجابي الملاحظ له هو أن الأسر تتواجد في المنزل في وقت أطول .

وقال البابا خلال عظته: "الملاحظ لانتشار فيروس كورونا ن له جانب إيجابي فالأٍسر تتواجد فى البيت وقت أطول سواء العمل أون لاين أو المدارس فى بعض الأوقات توقفت فتتم الدراسة أون لاين وتقليل التواجد خارج البيت وبقي الشعار staye at home

وتابع البابا:" سوف أخصص العظة خلال الأسابيع المقبلة عن ما يمكن أن نصنعه ونحن فى المنزل ، نتحدث عن الأسرة والتفاهم الأسرى والحوار الأسري والتدبير الاقتصادي والأسرة والصلاة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وهذه العظة عن الأسرة والكتاب المقدس".

وقد أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سوف يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، من داخل المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبدون حضور شعبى.

وقد أعلن البابا تواضروس الثانى، يوم الأربعاء 30 ديسمبر توقف عظته الأسبوعية لمدة شهر يناير بسبب الاحتفالات بأعياد الميلاد والغطاس، فيما بدأت كنائس القاهرة والإسكندرية المعروفة كنسيا باسم "إيبارشية البابا"، فى استئناف القداسات الأحد الماضى، بعد تعليقها فى 6 ديسمبر الماضى، وذلك لإجراءات احترازية مشددة بسبب كورونا، بنسبة حضور 25%.