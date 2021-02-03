شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن وفاة 3 فى تصادم قطار بسيارة نقل اقتحمت مزلقان بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار 2010 القاهرة / أسوان على مزلقان فزارة المطور بين محطتى ديروط والقوصية اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ووفاة مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار وجارى سحب العربة من اسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.

وناشدت الهيئة قائدى فى بيان لها أن المركبات بكافة انواعها والافراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.







