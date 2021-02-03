شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد نماذج لمركبات مدرعة طورتها القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن التفقد يأتي استمراراً لمتابعة الرئيس لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، واطلاعه على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة القوات المسلحة.. بسام راضى: الرئيس اطلع على النماذج متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن التفقد يأتي استمراراً لمتابعة الرئيس لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، واطلاعه على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

شركة الريف المصرى تشكل لجنة لمراجعة عقود المنتفعين بمشروع الــ 1.5 مليون فدان

قرر اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، عن تشكيل لجنة من المكاتب الاستشارية القانونية المتخصصة لمراجعة العقد المبرم بين الشركة والمنتفعين وملحقاته ، بهدف تحقيق المصلحة الفضلي لأطراف العقد، وذلك في مشروع الـ1.5 مليون فدان.

وياتي ذك في ظل توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة في مجال الاستصلاح وزراعة الأراضي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر ، وناشد عبد الوهاب المنتفعين باستمرار بذل الجهد والعنل سويا لتخطى كافة الصعاب.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا الشهر الماضى لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصري الجديد، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومسئولي الجهات المعنية.

قرار جمهورى باستثناء شرم الشيخ ودهب من تطبيق قانون التنمية فى سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 28 لسنة 2020 باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بشكل جزئي.

كانت الجريدة الرسمية، نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 172 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

16و 18 فبراير موعدا لمحاكمة سفاح الجيزة المتهم بـ 4 قضايا قتل

حدد المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى ، جلستى 16 و 18 فبراير الجارى، لبدء محاكمة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، المتهم فى 4 قضايا قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطيه وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيي عادل صادق .

وكانت النيابة العامة، أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.

وكان تم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية المجنى عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية.

الصحة: تغطية 100% من الطواقم الطبية بلقاح كورونا بالقطاعين الحكومى والخاص

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم تغطية 100%؜ من الطواقم الطبية بمستشفيات الحكومة والقطاع الخاص بلقاح كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان فى مؤتمر صحفى الآن بوزارة الصحة: سيصل مصر خلال ساعات كميات كبيرة من لقاح كورونا وتابعت: خطة مصر واضحة فى توزيع اللقاح.

وهنأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على نجاح مصر المشرف فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي استضافتها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير.

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية فى مستشفيات العزل بالجمهورية.





وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بوزارة الصحة حول إعلان تفاصيل نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال أن نسبة الإشغال فى أجهزة التنفس الصناعى بمستسفيات العزل.

كان الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد قال إن وزارة الصحة والسكان قامت بمجهود رائع في تنظيم مونديال كرة اليد وتابع:"نجحنا بتقدير ممتاز فى تنظيم البطولة.

وأصاف الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن الاتحاد تلقى اشادات كبيرة من الدول المشاركة في البطولة.

وزير الإسكان: تكلفة استثمارات البنية التحتية منذ 2018 وحتى الآن 1170 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إجمالى الاستثمارات فى مشروعات تطوير البنية التحتية من مرافق وطرق وشبكات المياه والصرف الصحى وغيرها، تكلفتها 1170 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2020.

وتابع الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة: "تبنت الوزارة رؤية شمولية لتوفر المسكن الملائم، وأعطت حيز كبير من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان وتوفير الظرف المعيشية، وعملت على محورين، وهما تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء وحدات سكنية جديدة، وتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة".

وأشار عاصم الجزار إلى أنه بالنسبة لمحور الإسكان، هناك 3 سياسات تتبعها الوزارة، وهى دعم الفئات غير القادرة، ويتمثل ذلك فى الإسكان الاجتماعى، ومساندة فئات أخرى (إسكان متوسط وغير متوسط)، وتم تنفيذ مليون و200 ألف وحدة بتكلفة 400 مليار جنيه من يونيو 2018 حتى 2020.

وزير الكهرباء أمام النواب: تركيب 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020.. محطة العاصمة الإدارية الأكبر والأحدث بالعالم.. ربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة خلال عامين.. ونجحنا فى إضافة 28 ألف ميجاوات

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه باعتبار الكهرباء أمن قومى، لافتًا إلى أنه فى 2014 كان هناك أزمة كبيرة فى الكهرباء، مشيرًا إلى خطة عاجلة بإقامة محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة وصيانتها.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير الكهرباء بيانه عن أداء الوزارة ومدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء

وأضاف: "نجحنا خلال 4 سنوات فى إضافة 28 ألف ميجاوات"، لافتا إلى أن إنتاج الكهرباء فى 2014 لم يكن يتعدى 24 ألف ميجاوات، وكان هناك انخفاض عن المطلوب".