رئيس جامعة القاهرة: السيسي وجه بتمويل مستشفى "ثابت ثابت" بـ 500 مليون جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعاقد الجامعة مع جهة كبرى لاستكمال مستشفى ثابت ثابت الجامعي، ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية.

ولفت الخشت، في بيان له، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتمويل مالي للمستشفى يُقدر بنحو 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لاستكمال 90% من الأعمال المتبقية بالمستشفى، وأن مجلس الجامعة قدم الشكر للرئيس على دعمه الكبير للمستشفى.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مستشفى ثابت ثابت ينقسم إلى 4 مبان، بقدرة استيعابية نحو 300 سرير موزعة ما بين الداخلي والرعاية المركزة والطوارئ، ويضم المستشفى مبنى للأبحاث العلمية فريد من نوعه على ثلث مساحة الأرض، كما يشمل مركزًا بحثيًا متقدمًا في الأمراض المعدية.

وأشار إلى أن العمل بدأ في مستشفى ثابت ثابت من سنوات طويلة، وتم إنجاز الكثير، ومن أهم النواقص لاستكمال المستشفى، استكمال الخرسانات وجميع أعمال التشطيبات وإنشاء قسم للأبحاث الإكلينيكية بسعة 10 غرف، وقسم للاستقبال والطوارئ، وقسم للعناية المركزة بسعة 29 سريرا، وقسم للأشعة، وقسم للعناية المركزة جراحة سعة 8 أسرة، وقسم إقامة مرضى بسعة 56 سريرا، والمعامل والصيدلية، وقسم للغسيل الكلوي، ومدرسة تمريض، وأقسام إقامة المرضى بسعة 180 سريرا، ومعمل CDC، ومعامل متخصصة ومدرجات سعة 250 فردا، علاوة على الفرش والتجهيزات الطبية واستكمال المرافق والخدمات الحيوية والفرش الطبي والأجهزة.

وأكد أن عام 2021 سيشهد استكمال وافتتاح المشروعات الكبرى للجامعة والتي انطلقت منذ 3 سنوات، ومن بينها مشروع تطوير المستشفيات الجامعية وتضم: (مستشفى الطوارئ الجديد - الانتهاء من المرحلة الأولى لمعهد الأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد - تطوير مباني المعهد القومي للأورام القديم - استكمال مستشفى ثابت ثابت - المرحلة الأخيرة من تطوير وتجديد مستشفيات أبوالريش للأطفال).