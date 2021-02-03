خاص​| استحداث منصب جديد بالأوقاف.. سيد محروس مستشارا اقتصاديا للوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، مستشارا اقتصاديا له، بعد بلوغه السن القانونية للمعاش.

ويعد المهندس سيد محروس هو أول شخصية تتولى منصب أول مستشار للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منذ توليه منصبه منتصف يوليو عام 2013.

وقرر وزير الأوقاف، تكليف المهندس علاء عبدالعزيز مدير عام الهيئة، بمنصب القائم بأعمال رئيس الهيئة، خلفا للمهندس سيد محروس.

ويعد المهندس سيد محروس، من أكفأ موظفي هيئة الأوقاف المصرية، وأحدث طفرة كبيرة منذ توليه منصبه عام 2018، وحتى بلوغه سن المعاش.

وتمكن المهندس سيد محروس من تعظيم إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف، وتمكنت الهيئة من تحقيق أرقاما قياسية في التحصيل، كان آخرها الشهر الماضي.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا في الأرباح والإيرادات للشهر الثامن على التوالي، حيث حققت إيرادات يناير 2021 نحو 144.5 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 30 مليون جنيه عن أعلى شهر مماثل سابق، ليبلغ إجمالي ما تم تحصيله في الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي الحالي من الإيرادات والأرباح لـ 946 مليون جنيه بزيادة قدرها 163 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بـ 20.8%.