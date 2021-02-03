لسلامة المعتمرين.. أول تعليق من السياحة على قرار السعودية بتعليق الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، على احترام القرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية بشأن تعليق الطيران إلى بلادها، بهدف الحفاظ على سلامة الجميع والمعتمرين.

وقررت وزارة الداخلية السعودية، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، من بينها مصر.

وأوضح شلبي، لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن القرار السعودي يصب في مصلحة المعتمرين والزوار من مصر والدول العربية والإسلامية، حيث يهدف إلى الحفاظ على أرواح الجميع.

وتابع: نثمن ونقدس الإجراء الذي اتخذته المملكة بشأن تعليق الطيران للحفاظ على المعتمرين، ونقف معها قلبًا وقالبًا في تأمين المعتمرين حفاظًا عليهم وعلى أسرهم وأرواحهم.

وعن مصير موسم العمرة بعد القرار، رفض شلبي، التعليق قائلًا: لا نستطيع التكهن بشأن الموسم، وعلينا انتظار قرارات المملكة بشأن العمرة، كون المملكة تعمل جاهدة للمحافظة على المعتمرين، مؤكدًا أن وباء كورونا هو صاحب القرار في تشغيل الموسم من عدمه.

واختتم شلبي قائلا: "نتمنى من الله أن يرفع الوباء والبلاء عن المسلمين وعن مصر والعالم وكل الشعوب الإسلامية؛ لأن الجميع مشتاق إلى العودة إلى زيارة بيت الله الحرام؛ لأنها من الشعائر الدينية التي يتمناها كل فرد مسلم لأدائها".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، من بينها مصر.

وأوضحت أن القرار جاء بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد، وأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الوباء، تم اتخاذ هذا القرار.

وقال إن تلك الدول هي: "الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، والولايات المتحدة، إندونيسيا، وإيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل الاتحادية، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان" ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأيٍ من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا بأيٍ من تلك الدول خلال الـ(14) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.