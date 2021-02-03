التموين: التعاقد على 480 ألف طن قمح من 4 دول بينها روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على 480 ألف طن قمح (فترة شحن من 15 لـ 30 مارس 2021) من مصادر مختلفة.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم: "240 ألف طن قمح فرنسي، و120 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و60 ألف طن قمح روماني)، وذلك في إطار سياسة الوزارة في تنويع مصادر الشراء من المناشئ المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة في إنتاج رغيف الخبز البلدي.

وبذلك يصل مدى الكفاية لأرصدة القمح حتى 31 يوليو 2021، بالإضافة إلى توريدات القمح المحلي التي سيبدأ توريدها اعتباراً من 15 أبريل 2021.