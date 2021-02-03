شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم القليوبية»: أرفض الديكتاتورية.. ومكتبي مفتوح للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، بالقليوبية، اجتماعًا، الأربعاء، مع مديري الإدارات التعليمية والوكلاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور جميع مديري عموم الإدارات بالديوان.

وأكدت إبراهيم خلال الاجتماع، رفضها التعامل بالطريقة الديكتاتورية وتؤمن بالمشورة والعمل بروح الجماعة، وسط أجواء من الثقة المتبادل، مشيرة إلى أن مكتبها مفتوح أمام الجميع وفي أي وقت لتلقي الشكاوى والتشاور للوصول لحل لجميع العقبات.

وشددت وكيلة المديرية خلال الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بالتدريبات التكنولوجية التي تهدف لتنمية مهارات المعلمين مما ينعكس أثره على الطالب.

وأكدت إبراهيم، على ضرورة التحول نحو الإدارة الإلكترونية في مؤسسات التعليم وتفعيل الميكنة الإلكترونية في جميع مهام وأنشطة المؤسسة الإدارية، بالاعتماد على جميع تقنيات المعلومات الضرورية، للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة وهي تقليل استخدام الورق وتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين والإنجاز السريع والدقيق للمهام وتوفير قاعدة بيانات لكل المدارس وربطها بالإدارات والمديرية.

وشددت وكيل المديرية على ضرورة توفير بنية شبكية تحتية قوية وسريعة وآمنة داخل المدارس وتوفير كوادر بشرية مدربين على استخدام التقنيات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا لمساعدة الطلاب أيام الامتحانات وتسهيل الاتصال بالمنصات التعليمية ورفع مستوى الأداء داخل الإدارات التعليمية.

وناقشت مديري الإدارات والوكلاء في ضرورة التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة داخل مدارس القليوبية وضرورة التأكيد على الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة داخل المدارس والإدارات التعليمية، وشددت على ضرورة التخلص من الرواكد الحديدية والخشبية بالطرق القانونية.