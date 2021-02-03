شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية» يتفقد دار الأطفال المعثور عليهم بالمركز الصحي بميت خاقان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مرورًا على دار الاطفال المعثور عليهم بالمركز الصحي بميت خاقان، من أجل الاطمئنان على سلامة الأطفال لديهم حيث تفقد الدار للتأكد من تقديم الرعاية الصحية المجانية وتلبية كافة احتياجاتهم من الألبان.

وأكدت الدكتورة الاء صبحي ، مديرة ادارة المركز الصحي بميت خاقان ، أن دار الاطفال المعثور عليهم تستقبل الاطفال حديثي الولادة والضالين والمعزولين عن ذويهم من سن الولادة أو تواجدهم حتي نهاية السنة الثانية من أعمارهم ويتم الاشراف علي الدار من قبل الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة ومديرة ادارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة الدكتورة مروة فتحي ، ومديرة الادارة الطبية بشبين الكوم .

حيث تقوم الدار بتقديم الرعاية الصحية والتطعيمات الأولية وتوفير الألبان والغذاء الصحي للاطفال ويقوم بالاشراف عليهم من قبل عدد 8 تمريض ورئيسة التمريض و عدد 11 عاملة يتم عملهم بالتناوب واخصائية اجتماعية بالدار