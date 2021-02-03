شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات بين ضباط ومعاوني المباحث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، الأربعاء، حركة تنقلات شملت نقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، رئيسًا لمباحث لقسم أول بنها، ونقل الرائد محمد شديد، رئيس مباحث قسم قها، رئيسًا لمباحث مركز شبين القناطر.

وشملت حركة التنقلات، نقل المقدم عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، ليتولى رئيس مباحث المرور بإدارة المرور وتولي المقدم وائل رشاد، مفتش مباحث فرقة بنها، ونقل الرائد أحمد سامي نوار رئيس مباحث قسم أول بنها، لقسم العمليات بمديرية أمن القليوبية.

كما تم نقل المقدم أحمد شعراوي، مأمور قسم الخانكة إلى إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية.

وتم نقل النقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز قليوب، لمركز شرطة بنها، والنقيب محمد خالد، معاون مركز قليوب، إلى قسم الخانكة، ونقل النقيب حسين السكران معاون مركز كفر شكر، لقسم قها.

كما جرى الإبقاء على المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد أحمد حمدي رئيس قسم ثان بنها، والرائد يوسف الشامي رئيس مباحث العبور.