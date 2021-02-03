شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللائحة الأساسية لسوق الجملة المطور بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة اللائحة الأساسية لسوق الجملة المطور بالعريش، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، ومحمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، وأماني رسلان، مدير إدارة التعاون الاستهلاكى في مديرية التموين، واسامه الشريف مدير ادارة الإنتاج والشئون الاقتصادية، وممثل عن الشؤون المالية والقانونية.

وأكد المحافظ أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على أرض سيناء، وتم تصميمه ليكون على أحدث طراز وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة .

وأكد المحافظ على أن سوق العريش لتجارة الجملة، يعد احد المشروعات الاقتصادية التابعة لمحافظة شمال سيناء، كأحد أنشطة صندوق الخدمات وله حساب مستقل بالايرادات والمصروفات.

وأضاف اللواء هشام الخولي نائب المحافظ أن من بين أهداف السوق، القيام بمهام وأعمال خدمات التسويق للخضر والفاكهة والأسماك وتوفيرها في الأسواق بالأسعار المناسبة، الاستفادة من فائض المعروض من الخضر والفاكهة في تصنيعها وتعليبها وتوزيعها، المساهمة في زيادة فرص التصدير للإنتاج الخاص بالمحافظه باستخدام أحدث الدراسات التسويقية مع الاتصال بالأسواق الأخري لمد التجار بالمعلومات اللازمة، تنظيم حركه تداول الخضر والفاكهة والأسماك وتقليل الفاقد ومنع الاحتكار، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتشجيع اقامة مشاريع خدمية في المنطقة المحيطة.

من جانبه استعرض العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أهداف واختصاصات السوق، وتشكيل الهيكل التنظيمي لجهاز السوق، واختصاصات مجلس الإدارة، والجهاز التنفيذى للسوق واختصاصته، والنظام المالي للسوق، ونظام العمل والتشغيل.

بدوره أكد محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، أنه يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى ( العريش / القنطرة ).

أشار اللواء إلى أنه يضم عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة ) ومجمع مطاعم وكافتيريات ومحلات خدمية متنوعة ومسجد وخزان رئيسى للمياه ومبنى ادارى ومصنع ثلج وميزان بيسكول وبوابات اليكترونية.. إلى جانب ثلاجات تبريد وتجميد وغرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارى، بنوك، وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، وأسوار خارجية .