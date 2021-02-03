شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الفيوم» تعقد اجتماعا طارئا مع مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي الجودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الأربعاء، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية مسؤولي الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية بمركز مصادر التعليم بديوان المديرية.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة زيادة عدد المدراس المستهدفة للتقدم للحصول على الجودة خلال العام الحالي، مطالبًا مسؤولي الجودة بضرورة مشاركة التوجيهات الفنية المختلفة ورؤساء الأقسام بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في التعرف على عناصر الجودة وتحقيقها ومعايير ونشر ثقافة الجودة .

وأوضح أن تحقيق الجودة يتم من خلال محاور مثل الفاعلية التعليمية والتنمية المهنية المعلمين وتطوير المدارس من خلال تعزيز نقاط القوة ومعالجة أوجة القصور، مؤكدًا أهمية المشروع الوطني للقراءة وتفعيله على مستوى جميع مدارس الإدارات التعليمية .