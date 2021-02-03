شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الشيوخ» بقنا: الانتهاء من تركيب إشارات إنذار بمزلقان فاو بدشنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا إنه مسؤولي هيئة السكك الحديدية انتهوا من تركيب إنذارات مزلقان السكة الحديد بقرية فاو غرب بمركز دشنا.

وأضاف «الهواري» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم مخاطبة هيئة السكك الحديدية وتم الإفادة بتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة المكان واتخاذ القرار المناسب منذ أسبوعين، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم الانتهاء اليوم من تركيب أجهزة الإنذار والإشارات الخاصة بالمزلقان وتطويره حفاظًا على أرواح المواطنين وحمايتهم.

ووجه الشكر إلى اللواء كامل الوزير وزير النقل والمهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية على سرعة الاستجابة.