شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 4 في تصادم قطار وسيارة نقل على مزلقان فزارة بأسيوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، الأربعاء، في حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بونش على مزلقان قرية فزارة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بتصادم قطار مع سيارة نقل ووقوع وفيات ومصابين.

بالانتقال والمعاينة الآولية، تبين تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهره إلى أسيوط بسيارة نصف نقل رقم «1279 هـ ف ج»، محمل ونش.

وأسفر الحادث عن وفاه «أبوبكر.ا.ح.ف»، 45 سنة، موظف بالسكة الحديد، و«أيمن.ح.ع»، 45 سنة، سائق القطار، و«محمد.ا.ب.ع»، 45 سنة، وإصابة «عبدالرحيم.ف»، وتم نقل المصاب والجثث لمستشفى القوصية المركزي.

حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بمزلقان أسيوط

حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بمزلقان أسيوط

حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بمزلقان أسيوط

حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بمزلقان أسيوط