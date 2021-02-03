شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: لدينا 357 منطقة غير آمنة.. ويتم تطويرها بتكلفة 31 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تقوم على أساس استراتيجية واضحة تسير بالتوزاي بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة الأخرى.

وأضاف «الجزار»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، أن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الشائك الذي عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

وأوضح أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية بلغ 357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منها وجارٍي تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق وجارٍي تطوير عدد آخر.

وأكد وزير الإسكان أنه تم تسكين عدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، وجارٍ تأثيثها، مشيرا إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بالأهالى، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حجم ما تم انفاقه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، نحو 60 مليار جنيه.

وأضاف الجزار أن هناك جهود للتكامل مع خطة الدولة في تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والقومية ورفع شبكة الطرق العامة القائمة حيث ساهمت الوزارة خلال الفترة 2015- 2020 في إنشاء رفع كفاءة الطرق 2900 كم بتكلفة 27 مليار جنيه.

وبالنسبة لمدينة العلمين الجديدة، أكد وزير الإسكان أن حجم الانفاق بلغ نحو 38 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية منها وحدات إسكان متميز، وممشي سياحي وشبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، وجاري أعمال التشطيب لوحدات 15 برج سكني، فضلا عن أنه جار الانتهاء من منطقة وسط المدينة بواقع 1320 وحدة ومنطقة ترفيهية.