شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات صدر وحميات السويس بلقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه تم بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، اليوم الاربعاء، وذلك بمستشفى العزل بالحميات والصدر في حي السويس.

وشهد البرعي فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بالمحافظة، وتم تسجيل بيانات الأطباء المتلقين للقاح على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات، وذلك بناءآ على الخطة الموضوعه من قبل وزارة الصحة بتلقي كافة الاطقم الطبية للقاح.

بدء تطعيم الاطقم الطبية بمستشفيات الصدر والحميات بلقاح كورونا

بدء تطعيم الاطقم الطبية بمستشفيات الصدر والحميات بلقاح كورونا

بدء تطعيم الاطقم الطبية بمستشفيات الصدر والحميات بلقاح كورونا

بدء تطعيم الاطقم الطبية بمستشفيات الصدر والحميات بلقاح كورونا