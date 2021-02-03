شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يتوقع الاكتفاء الذاتي من السكر العام الحالي (تعرف على الأسباب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين «إننا لسنا بحاجة لاستيراد السكر عام 2021»، موضحًا أنه يتوقع أن يصل إنتاج مصر من السكر نحو 2.5 مليون طن، وأن اهتمام الحكومة بزراعة البنجر وتطوير خطوط الانتاج يهدف إلى الاكتفاء الذاتي من السكر حيث تستهلك مصر سنويا كميات من السكر تتراوح ما بين 3 ال 3.3 مليون طن من السكر والفجوة تصل إلى 300 ألف طن .

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «لدينا مخزون كبير من السكر في الاسواق نتيجة لاستيراد التجار لكميات كبيره من السكر مع تدني اسعاره عالميا بالإضافة إلى بداية انتاج السكر من الموسم الحالي لمحصول القصب»، مشيرًا إلى أنه «بدأ فعليا من شهر يناير موسم كسر القصب من مساحة تصل إلى 320 الف فدان تقريبا بمتوسط إنتاجية 40طن قصب تقريبا لكل فدان وينتج الطن من القصب الخام نحو 120كيلو سكر».

وأشار نقيب الفلاحين إلى زيادة المساحات المنزرعة من البنجر هذا الموسم إلى نحو 620 ألف فدان بمتوسط انتاجيه نحو 20 طن لفدان البنجر متعدد الأجنة، و35 طن لفدان البنجر وحيد الأجنة وينتج كل 7 أطنان من خام البنجر طن سكر حيث يبدأ انتاج السكر فعليا من البنجر في منتصف شهر فبراير الحالي بإنتاجية متوقعة قد تصل إلى 1.5 مليون طن من السكر وطبقا لبيانات وزارة التموين فان احتياطي السكر يكفي حتي نهاية شهر اكتوبر المقبل.

ولفت «أبوصدام» إلى أن قرار وزيرة التجارة والصناعة في ديسمبر الماضي بعدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر إلا بموافقة من وزيري الصناعة والتموين هو «قرار في محله» وقد جاء بالتنسيق مع وزير التموين لحماية صناعة السكر محليا بعد هبوط السكر عالميا واستيراده بأسعار اقل من سعر تكلفته محليا مما يشكل خطرا كبير على الصناعة المحلية.

وطالب نقيب الفلاحين المصريين بترشيد استهلاك السكر وتغيير العادات السيئة بالإفراط في تناول السكر والحد من تناول الحلويات وشرب الشاي، مشيرا إلى أن المصريين من أكثر الشعوب استهلاكا للسكر في العالم «نحن نستهلك كميات كبيرة من السكر بإضافته إلى الشاي والمشروبات الأخرى»إلا أننا نتناول السكر بشكل آخر حيث توجد نسب متفاوتة من السكر في المشروبات الغازية والعصائر المحفوظة والأطعمة الجاهزة، ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الأغذية التي نتناولها يوميًا.

وشدد «أبوصدام» على أن «معظم الاخصائيين في التغذية يوصون بعدم الإفراط في تناول السكريات والاكتفاء بتناول 3 أكواب شاي على الأكثر يوميًا حيث يؤدي الافراط في تناول السكر إلى السمنة والسكري وأمراض القلب والاكتئاب ويساهم في ضعف صحة الأسنان».