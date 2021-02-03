شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: ارتفاع فواتير الكهرباء «عقاب قاسٍ» للأسر وليس توجهًا للرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن هناك طفرة يشهدها قطاع الكهرباء ولاينكرها إلا جاحد، ولكن يجب أن يشعر بها المواطنين في القرى.

وأضاف «أباظة»، في تعقيبه على بيان وزير الكهرباء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن «العقاب قاسي»، مشيراً إلى ارتفاع فواتير الكهرباء على الأسر المصرية، وقال: «ارتفاع الفواتير بكل تأكيد ليس توجه رئيس الجمهورية ولا توجه الدولة المصرية لأنه يشعر بالآم الفقراء»، وتساءل عن كيفية حساب فاتورة الكهرباء؟.

وتابع: «الأسر الفقيرة في القرى لديهم أطفال سيتخرج منهم مهندسون وأطباء، وتيجي الوزارة تقطع عنهم الكهرباء».