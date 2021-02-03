شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم: قدمنا 690 بحثا في تخصصات علمية مختلفة عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن البحوث العلمية التي تنجزها الجامعات هي أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في سلم تصنيف الجامعات محليًا وإقليميًا ودوليًا؛ حيث أن البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يلعب دورًا أساسيًا في منظومة البحث والتطوير وتحريك عجلة التنمية في البلدان التي تنشد الرقي والتقدم .

وأشار شديد إلى أن مؤشرات أداء البحث العلمي بجامعة الفيوم قد شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد الأبحاث المنشورة دوليًا وكذلك عدد الباحثين لعام 2020، وذلك وفقًا للتقرير التالي:

أولًا: النشر العلمي الدولي بجامعة الفيوم خلال عام 2020: شهدت جامعة الفيوم خلال عام 2020 تطورا ملحوظا في أعداد الأبحاث الدولية المنشورة بمجلات علمية مرموقة حيث بلغ عددها 690 بحث في مختلف التخصصات العلمية بزيادة قدرها 213 بحث عن عام ٢٠١٩، وكذلك تطور عدد الباحثين من أعضاء هيئة التدريس الذي بلغ 524 باحث بزيادة قدرها 71 باحث عن العام الماضى وبالنسبة لجودة الأبحاث فقد بلغ عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة باسم جامعة الفيوم 38419 استشهاد وفقا لتصنيف ويبوميتركس للاستشهادات المرجعية Webometrics Top Universities by Citations in Top Google Scholar Profiles بمعدل زيادة بلغ 5033 استشهاد عن العام الماضى الذي بلغ 33386 استشهاد .

وأوضح حرص الجامعة على إحداث تنوع في المجالات البحثية للأبحاث المنشورة وعدم اقتصارها على تخصص معين وخاصة مجال العلوم الإنسانية التي ظهر تواجدها بشكل ملحوظ هذا العام، ويمكن ترتيب الأبحاث المنشورة دوليا وفقا لعددها حسب القطاعات الآتية: العلوم الأساسية (274 بحث بنسبة40%)، العلوم الإنسانية (167 بحث بنسبة 24%)، العلوم الهندسية (125 بحث بنسبة 18%)، العلوم الطبية (124 بحث بنسبة 18%) وحصلت كلية العلوم على الترتيب الأول بالنسبة لعدد الأبحاث المنشورة دوليا بالجامعة (186 بحث بنسبة 27% من إجمالى النشر الدولى ) تليها كلية الهندسة (105 بحث)، ثم كلية الزراعة (88 بحث)، ثم كلية الطب (79 بحث ) وحصلت كلية الطب على الترتيب الأول بالنسبة لعدد الباحثين ممن لهم أبحاث دولية بالجامعة (117 باحث بنسبة 22% من إجمالى الباحثين)، تليها كلية العلوم (85 باحث)، ثم كلية الزراعة (84 باحث)، ثم كلية الهندسة (63 باحث) وتضم جامعة الفيوم 2497 عضو هيئة تدريس ونسبة الباحثين المشاركين في النشر الدولي بالنسبة لإجمالي أعضاء هيئة التدريس هي 21% على مستوى الجامعةو نسبة عدد الأبحاث المنشورة دوليا بالنسبة للعدد الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس هي 28% على مستوى الجامعة وقال رئيس الجامعة ان كلية العلوم حصلت على أعلى نسبة مشاركة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لعدد الأبحاث الدولية المنشورة بالكلية وهى 75%. وتم إنشاء نظام إلكترونى للنشر العلمى الدولى على الموقع الإلكترونى للجامعة وبه ملفات إرشادية للسادة أعضاء هيئة التدريس لشرح كيفية الحصول على قيمة معامل التأثير IF للمجلات الدولية، من خلال الرابط التالي (http://www.fayoum.edu.eg/fuawards2020/Scientificpublicationaward.aspx)

واضاف ان 5 من علمــاء جامعـــة الفيــــوم تــــم إدراجهــم بقائمـة جامعــة ستـــانـــفـــورد الأمريــــكيــــة كــأعلــى 2% مـــــن علمـــــاء العـالـم الأكثـــر استــشهـــادا (Stanford List of Top Scientists: World's Top 2% Scientists)، وذلـك في مختلـــف التخصصـــات وعـــددهم أكثــــر من 160 ألـــف عـــالم من 149 دولـــة. والنشر العلمي الدولي بجامعة الفيوم خلال الأعوام من 2015 حتى 2020 وتحققت زيادة غير مسبوقة في النشر الدولى العلمى خلال عام ٢٠٢٠ بما يعادل 27 % من إجمالي الأبحاث المنشورة باسم جامعة الفيوم منذ عام ٢٠١٥ وارتفع العدد الإجمالي للأبحاث المنشورة دوليا من 294 بحث عام 2015 إلى 690 بحث عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 26%.كما ارتفع العدد الإجمالى للباحثين ممن لهم أبحاث منشورة دوليا من 239 باحث عام 2015 إلى 524 باحث عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 23%.

وقال رئيس الجامعة انه وفقا لتقرير سايفال SciVal الصادر عن قاعدة بيانات سكوبس Scopus لدار النشر الدولى إلسيفير Elsevier يتبين أن جامعة الفيوم قد شهدت نموا ملحوظا في معدل نشر الأبحاث العلمية الدولية خلال الفترة من 2015 حتى 2020. و500 بحث بما يعادل 23.7% من إجمالي الأبحاث المنشورة باسم جامعة الفيوم مصنفة ضمن قائمة أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهادا على مستوى العالم. و449 بحث بما يعادل 19.5% من إجمالي المجلات المنشور بها أبحاث باسم جامعة الفيوم مصنفة ضمن قائمة أعلى 10% من المجلات الأكثر استشهادا وفقا ل CiteScore. ووعلى مستوى جامعة الفيوم، أعلى 5 باحثين من حيث الإنتاج البحثي هم: الدكتور محمد عطية- كلية العلوم، والدكتور ياسر عبدالقوى- كلية العلوم، والدكتور مصطفى راضى- كلية الزراعة، والدكتور أحمد سعد جمعة خليل- كلية العلوم، والدكتور شعبان النسر- كلية الزراعة.