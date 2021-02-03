شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة».. استعدادات لتطوير 417 قرية ونجعًا في دمياط وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع التنسيقي مع نائبها إسلام إبراهيم واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء إيهاب فاروق مساعد رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط وم. محمد جمال، منسق مشروعات «حياة كريمة»، وقال ا محمد حاتم البدري، منسق المبادرة على مستوى المحافظة

إن الاجتماع تضمن متابعة محاور خطة تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد المدرجين بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية للنهوض بالريف المصرى واستكمال مسيرة التنمية الشاملة..

و من جانبها، أكدت «المحافظ»على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر لتنفيذ هذا المشروع القومى الضخم، على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا لأهميته البالغة لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية الريفية، منوهة إلى أن هذا المشروع يأتي على رأس الأولويات، حيث سيتم متابعة الموقف التنفيذى له بصفة دورية.

وفي المنيا، عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اجتماعا مع المهندسة سالي وليم مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا، لمناقشة آليه تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية.

وقال المحافظ إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة هي «أبوقرقاص، ملوي، العدوة، مغاغة، وديرمواس» بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الإجراءات التنسيقية لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووضع تصور كامل للأعمال الانشائية المطلوبة من الجهاز، كما تم الاتفاق على مراجعة جميع المشاريع المدرجة لتطوير القري، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالي في تلك القرى.

من جانبها، أوضحت المهندسة سالي وليم، مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، انه تمت معاينة عدد من المشروعات، وتدقيقها على أرض الواقع، وجارى عمل زيارات ميدانية ومعاينات لمشروعات أخرى على أرض الواقع للقرى المستهدفة، لدراسة آليه تنفيذ تلك المشروعات.

من ناحية أخرى، طالب احمد عبدالمحسن حته، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة التي تضم مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، بضم مشروعات الصرف الصحي بالقري للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنه لم يتم توصيل الصرف الصحي لـ 92 % من قري المحافظة، وتوقف تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي ومنها في مركز بني مزار سرعه إنجاز مشروع الصرف الصحي في قرية أبشاق وقريه أبوجرج

وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية منشاة عبدالله وقريه سلاقوس، وفي مركز مغاغة سرعه الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية طنبدي وقريه أبا البلد وقريه كفر المداور .

وفي أسوان، أكد المحافظ اللواء أشرف عطية نجاح الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة في الانتهاء من عقد كافة جلسات الاستماع التي استهدفت مواطني 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى بمركزي كوم أمبو وإدفو بواقع 9 مجالس قروية وتوابعها بمركز كوم أمبو و11 مجلس قروى وتوابعه بمركز إدفو ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية، لافتا إلى أن آخر هذه الجلسات شهدتها قرى البصيلية الوسطى والحجز بحرى وقبلي والقنان بإدفو حيث تم عرض الخطط التنموية على ممثلي أهالي القرى المستهدفة بحضور مسئولي القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية مع الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية المختلفة.

وأشار أشرف عطية إلى أن هذا تزامن مع البدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي ضمن 53 مشروعًا بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياه كريمة داخل قريتي الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو باعتمادات 198 مليون جنيه حيث يأتي تنفيذ هذه المبادرة على مرحلتين بإجمالي 83 مشروع بمختلف القطاعات وباعتمادات 280،7 مليون جنيه، وجارى استكمال المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعًا.