شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يستقبل وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لإعداد الدراسات اللازمة لتحقيق مشروع استزراع 60 ألف فدان بنطاق محافظة السويس، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 1.5 مليون فدان.

وتطرق الحديث إلى بحث دور الهيئة في دراسة اجود الاراضي، وكذلك مكان المياه الجوفية بالمنطقة، وإعداد دراسات للتراكيب المحصولية المقترحة وفقا لظروف التربة ونوع المياه الصالحة للزراعة

وأشار صقر إلى توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المقدرة بـ520 ألف متر مكعب يومي، مطالبا بضرورة بذل كل الجهود لاختيار أفضل مكان لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الزراعي تخدم زراعة الاراضي المقترحة.