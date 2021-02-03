شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عراقي لـ«المصيلحي»: نأمل نقل الخبرات المصرية في الحوسبة التجارية لقطاع التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، وكيل وزارة التخطيط العراقي ماهر حمّاد جوهان، وسفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي، والوفد المرافق لهما، بمقر ديوان الوزارة.

وأبدى وكيل وزارة التخطيط العراقي تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات ذات الصلة بتسهيل مهام توفير المواد الغذائية لمستحقيها بالاعتماد على التقنيات الاليكترونية الحديثة وذلك بالاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن، حيث إن العراق قد تعافى تماماً الآن من تحدي الإرهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومنها مصر، مبيناً أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أوضح جلياً، أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات المصرية، ومؤكداً سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق.

وأعرب جوهان عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الحوسبة التجارية لقطاع التموين، والتواجد الواسع والمشاركة القوية للشركات الاستثمارية المصرية، التي لديها باع طويل في تنفيذ المشروعات المختلفة.

من جانبه أوضح سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، د. أحمد نايف الدليمي، أن العراق أصبح الآن في هذا الصدد، ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمي والدولي.

وبحث الجانبان ، الخطط والآليات القادمة في إطار عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، التي عُقدت في بغداد العام الفائت برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وأشار مصيلحي، الى حرص الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ ما تمخض من اتفاقيات مثمرة، حيث تُعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لافتاً الى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الأخيرة خصوصاً في ضوء مشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في عمًان وذلك في 25/8/2020، مُنوهاً الى ما تناولته القمة من بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خاصة تلك التي تتعلق بمجال التجارة والاستثمار.