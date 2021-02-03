شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تحسين الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد مجلس إدارة صندوق تحسين الخدمة بمستشفى قنا الجامعي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، والدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور حسن محمد إبراهيم، مدير المستشفى الجامعي بوسط مدينة قنا، والدكتور محمد محمود مبارك مدير مستشفى الحرم الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة أن الاجتماع تناول الموضوعات المتعلقة بتحسين جودة إدارة المستشفيات الجامعية ووضع الأطر اللازمة للتشغيل والتي تصب في مصلحة المواطنين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بما يعود بالنفع لصالح مواطن إقليم جنوب الصعيد.