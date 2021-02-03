شكرا لقرائتكم خبر عن انبهر بضخامة ونحت «أبوالهول».. رئيس الكونغو الديمقراطية يزور الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة آثار الهرم، الأربعاء ، فيليكس تشيسيكيدي (Félix Tshisekedi) رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، على هامش زيارته إلى مصر، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة.

وقال محيي الدين إن الرئيس الكونغولي أعرب عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة أحد أهم المعالم الأثرية في العالم، وقد بدأت الجولة بزيارة هرم الملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم، وتمثال أبوالهول ومنطقة البانوراما.

وأشار محي الدين إلى أن رئيس الكونغو أعرب عن انبهاره ببراعة المصريين القدماء في بناء الأهرامات وحجم وعدد الأحجار التي تم استعمالها وكيفية رفعها للبناء، وضخامة ونحت تمثال أبو الهول.

وحرص رئيس دولة الكونغو والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما.