شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتمد 27 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء، نتيجة اختبار (27) محفظًا ومحفظة متطوعين ( المجموعة الرابعة عشر) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى، ليكون إجمالى من تم إجازتهم حتى تاريخه (2213) محفظًا ومحفظة، وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى بيان بأسماء المعتمدين وهم:

1. إيناس سعيد على إبراهيم

الدقهلية

2. خديجة عادل السعيد الخولي

الدقهلية

3. رضا محمد محمد الخميسي

الدقهلية

4. شيماء محمد إبراهيم أحمد عبد الله

الدقهلية

5. عائشة محمد محمود العشري

الدقهلية

6. عزيزة مسعد حسن بربر

الدقهلية

7. نادية محمد رمضان أبو مسلم

الدقهلية

8. نيفين محمود نبيه السيد

الدقهلية

9. ياسمين عبد المنعم إبراهيم

الدقهلية

10. إيمان سعيد شفيق مبارك

الدقهلية

11. سحر شعبان إبراهيم شعبان

الدقهلية

12. صافيناز أحمد يحيى السعيد

الدقهلية

13. علياء إبراهيم محمد جبر

الدقهلية

14. هبة الله محسن إبراهيم محمود

الدقهلية

15. رضا محمد محمود سليمان

الدقهلية

16. سحر عزت عبد الفتاح

الدقهلية

17. سماح على محمد

الدقهلية

18. عائشة عثمان علي

الدقهلية

19. هند السيد محمد علي

الدقهلية

20. سمية أحمد على زغلول

الدقهلية

21. صفاء شعبان عبد المقصود

الدقهلية

22. ماجدة إبراهيم عبد الحافظ

الدقهلية

23. عبد الله محمد حسن أبو زكري

الجيزة

24. أسامة محسن محمود إبراهيم

الجيزة

25. صدقى حسن ياقوت فرج

القاهرة

26. نورهان مخيمر السيد محمود طه

القاهرة

27. خديجة عبد السلام أحمد رفعت

القاهرة