شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة وواعظات الأوقاف يواصلون نشاطهم بولاية النيل الأبيض فى السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت واعظات القافلة الدعوية لوزارة الأوقاف في ولاية النيل الأبيض بدولة السودان، ندوة دينية توعوية بالمسجد العتيق بمدينة عسلاية، وفى بداية اللقاء أكدت الواعظة عبير أنور على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والسودان، مضيفة أن القرآن الكريم هو دستور الله (عز وجل) فى الأرض، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دُعى اليه فقد هُدى إلى صراط مستقيم.

ومن جانبها أكدت الواعظة دينا الجدامى، أن هناك عددًا من النقاط العملية التى تعين على حفظ القرآن الكريم منها: إخلاص النية لله (عز وجل) مشيرة إلى قول الإمام الشاطبى (رحمه الله تعالى) عن القرآن:

وخير جليس لا يمل حديثه

وترداده يزداد فيه تجملا

وفى ختام الندوة قامت الواعظات بجولة ميدانية بين المواطنات وتواصلن مع الناس وتبادلن مشاعر الحب والود.

كما أجرى أئمة القافلة الدعوية، زيارة لمقر هيئة الأوقاف بولاية النيل الأبيض بمدينة كوستى، شارك فى الزيارة د. عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والشيخ محمد رجب إمام مسجد الصحابة بشرم الشيخ، ود. الزبير محمد على مدير مركز التحصين الفكرى بالخرطوم، والشيخ محمد عبد الرحمن نائب رئيس جمعية القرآن الكريم بولاية النيل الأبيض، وكان فى استقبالهم الدكتور محمود محمد الخليفة مدير عام الأوقاف بالولاية وعدد من المسؤولين والدعاة بالولاية .