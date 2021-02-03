- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة وواعظات الأوقاف يواصلون نشاطهم بولاية النيل الأبيض فى السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبها أكدت الواعظة دينا الجدامى، أن هناك عددًا من النقاط العملية التى تعين على حفظ القرآن الكريم منها: إخلاص النية لله (عز وجل) مشيرة إلى قول الإمام الشاطبى (رحمه الله تعالى) عن القرآن:
وخير جليس لا يمل حديثه
وترداده يزداد فيه تجملا
وفى ختام الندوة قامت الواعظات بجولة ميدانية بين المواطنات وتواصلن مع الناس وتبادلن مشاعر الحب والود.
كما أجرى أئمة القافلة الدعوية، زيارة لمقر هيئة الأوقاف بولاية النيل الأبيض بمدينة كوستى، شارك فى الزيارة د. عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والشيخ محمد رجب إمام مسجد الصحابة بشرم الشيخ، ود. الزبير محمد على مدير مركز التحصين الفكرى بالخرطوم، والشيخ محمد عبد الرحمن نائب رئيس جمعية القرآن الكريم بولاية النيل الأبيض، وكان فى استقبالهم الدكتور محمود محمد الخليفة مدير عام الأوقاف بالولاية وعدد من المسؤولين والدعاة بالولاية .
وفى بداية الزيارة رحب الدكتور محمود الخليفة مدير عام الأوقاف بالولاية بالوفد الزائر متمنيا لهم طيب الإقامة فى بلدهم الثانى السودان، ومن جانبه أكد د.عمرو الكمار على مدى تجذر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأن مثل هذه الزيارات التى تعد ثمرة التعاون بين وزارتى الأوقاف فى البلدين تقوى تلك الروابط، مشيرًا إلى التجربة المصرية فى إعداد أطلس موسوعة الأوقاف المصرية فى (92) مجلدًا، وهو مالم يحدث من قبل، بهدف حصر جميع أملاك الأوقاف فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، مما يسهم فى الحفاظ على أراضى الأوقاف، وتنمية مال الوقف.
فيما أشار الدكتور محمود الخليفة مدير عام الأوقاف بالولاية إلى أن عدد الأوقافات بالولاية يزيد على (520) وقفًا، كما قام بعرض نشاط الإدارة ونماذج على استثمار مال الوقف، وأكد الشيخ محمد رجب على نجاح الأوقاف المصرية فى تنمية الموارد الخاصة بالأوقاف بالاستثمار الأمثل لها.