نائب وزير التعليم: أثق فى معلمى مصر لتخريج جيل ينبذ العنف ويحترم الآخر

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن استراتيجية التعليم فى مصر 2030 تضمنت الأخوة الإنسانية فى مبادئها حيث جاءت من ضمن أهدافها بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق امكاناتها إلى أقصى مدى لإنتاج متعلم معتز بذاته، مستنير، مبدع، مسئول، قابل للتعددية، يحترم الاختلاف، فخور بتاريخ بلاده، شغوف ببناء مستقبلها قادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وتابع نائب الوزير: لذلك أعدت الوزارة منهج القيم واحترام الآخر، وقد بدأ تدريسه بالصف الثالث الابتدائى هذا العام فضلا عن تضمين مبادئ الأخوة الإنسانية فى المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية، قائلا: يسعدنى أن أعرب عن ثقتى الكبيرة أن معلمى مصر سوف يعملون على تخريج جيل من الطلاب ينبذ العنف ويرحب بالفكر المستنير واحترام الآخر، يحترم الاختلاف، قابل للتعددية قادر على المنافسة العالمية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح نائب الوزير :ياتى ذلك احتفالا باليوم العالمى للإخوة الإنسانية، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد يوم 4 فبراير من كل عام "يومًا دوليًّا "للأخوة الإنسانية"، يأتى هذا فى إطار سياسات المنظمة الدولية وقراراتها التى تدعو إلى التقارب بين الثقافات، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والكراهية، وإيمانًا بالإسهامات القيمة التى يقدمها الحوار بين مختلف الثقافات والأديان فى زيادة الوعى بالقيم المشتركة لجميع البشر، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام والتفاهم على جميع الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.

وقال حجازى: مما لا خلاف عليه أن جميع الأديان تحث على الأخوة الإنسانية، وتحرّم التفرقةَ والتمييز بين الناس ، وتجعل التقوى والعمل الصالح والعمل الأكثر جودة والأفضل هو معيار ومحك تعيين الأفضلية بين الناس، وهذا واضح من قول الله تعالى فى القران الكريم : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" كما اكدت المسيحية على المحبة والسلام كما جاء بالإنجيل المقدس "الْمَجْدُ للهِ فِى الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ " و "أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم.