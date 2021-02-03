شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تسمح لبعض العاملين العمل عن بُعد دون التأثير على كفاءة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية .

وكلف عبد العاطى بالاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلباً على كفاءة سير العمل.

وشدد عبد العاطى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .

الجدير بالذكر أنه يتم تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه كأحد هذه الاجراءات.