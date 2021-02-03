شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يصدر قرارا بتوحيد أوزان عبوات الشاى.. وإضافة عبوة 20 جراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدَر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزارى رقم 214 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 283 لسنة 1998، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

ونص القرار على إضافة عبوة شاى زنة 20 جرامًا إلى عبوات الشاى المعدة للبيع فى الأسواق والمنصوص عليها فى المادة رقم 1 من القرار الوزارى رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته بالقرار 324 لسنة 2000 المشار إليها.