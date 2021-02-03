شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يصدر قرارا بتوحيد أوزان عبوات الشاى.. وإضافة عبوة 20 جراما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدَر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزارى رقم 214 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 283 لسنة 1998، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
ونص القرار على إضافة عبوة شاى زنة 20 جرامًا إلى عبوات الشاى المعدة للبيع فى الأسواق والمنصوص عليها فى المادة رقم 1 من القرار الوزارى رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته بالقرار 324 لسنة 2000 المشار إليها.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الشاى جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و17 مليون و68 ألف دولار فى أكتوبر الماضى، مقابل مليار و243 مليون و680 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 226 مليون و612 ألف دولار.
وكانت الواردات المصرية من الشاى قد سجلت ارتفاعا ملحوظا، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الحكومية الخاصة بضوابط فتح المقاهي حتى الآن، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الشاى نحو 19 مليون و901 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضي، مقابل 15 مليون و578 ألف دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين و323 ألف دولار.