شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية هولندية فى مجالات إدارة المياه وإنتاج التقاوى والثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، السيد هان ماروتس سفير هولندا الجديد بالقاهرة وبحث معه أفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والري وإدارة المياه وإنتاج التقاوي واتاحة الفرصة لقطاع الزراعة المصري في الاستفادة بتكنولوجيا صناعة البذور بهولندا.

وأكد القصير على استمرار التعاون بين البنك الزراعى وبنك رابو الهولندي ، بالإضافة إلى استمرار عقد اجتماعات مجموعات العمل الفنيه التي تم تشكيلها من الجانبين، حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تنفيذ المشروع القومى لانتاج التقاوى حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95 % من بذور محاصيل الخضر، وتخفيفاً من الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبى.

ويعد البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر محليًا، بمثابة عملية إنقاذ لزيادة الإنتاج المحلى والحد من استيراد بذرة الخضر، والتى تستنزف العملة الصعبة وتزيد من تكلفة التقاوى على المزارعين، حيث يغطى الإنتاج المحلى من تقاوى محاصيل الخضر 5% فقط من الاحتياجات عكس تقاوى المحاصيل الحقلية التى ينتجها معهد بحوث المحاصيل الحقلية بنسبة 98% من الاحتياجات المحلية من التقاوى.