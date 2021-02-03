شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يكشف خطة وزارته فى مبادرة "حياة كريمة" ووصول الخدمة لكل القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة عملت على رفع خطوط الجهد المتوسط من فوق أسطح البيوت، على الرغم من أن المنازل تم بناؤها بعد الخطوط وليس العكس، لافتا إلى أن إزالة التعديات والتوصيلات تكلفت قرابة مليار ونصف المليار جنيه.

جاء ذلك خلال تعقيب الوزير على ملاحظات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، قبل أن يحال بيانه إلى اللجان المختصة، التى شهدت القاء الوزير بيان عن مدى التزام الوزارة ببرنامج الحكومة

وأكد أن الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة لوصول الكهرباء لكل القرى في مصر، بمواصفات علمية وبأسلاك معزولة، على الرغم من أن الأسلاك غير المعزولة معترف بها دوليا، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات بسبب عدم التخطيط الجيد، قائلا: فيه شوارع اتساعها أقل من متر.

ويستمع مجلس النواب ليبانات الوزراء فى في ضوء قرار المجلس إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الإستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم