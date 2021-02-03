شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نستهدف توسيع الرقعة المعمورة لــ14% لإتاحة فرص تنموية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جاري العمل لمضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة جمهورية مصر العربية، موضحا أنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية كانت مساحة المعمورة يبلغ 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، وتم وضع خطة استثمارية لمضاعفة المساحة المعمورة، لتصل إلى 14%.

وأشار وزير الإسكان، خلال كلمته أمام مجلس النواب إلى أنه جارى العمل علي مساحة 14.5 من مساحة الجمهورية لتحقيق الهدف القومي.

جاء ذلك في بيان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، الذى ألقاه خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء.

وتابع الوزير: "نستهدف زيادة المعمور المصرى من 7,5% لـ 14 % فى إطار مخطط التنمية العمرانية، وعمدت الوزارة إلى استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه إجمالى استثمارات وتطوير طرق وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجارى تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصرى.

واستطرد: "زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال الـ3 سنوات الماضية عادت لمصر عمالة من الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة".



























































