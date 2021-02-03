شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 31 طن لحوم ودواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 31 طن لحوم فاسدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمى خلال شهر يناير داخل ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإجمالى مضبوطات 31 طن لحوم ومصنعات لحوم ومصنعات دواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى على مستوى المحافظة شملت مناطق " العمرانية والجيزة والوراق وامبابة وأوسيم وكرداسة وأكتوبر والبدرشين .























