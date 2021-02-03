شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه القناة: بدء أعمال الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات المتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء أعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة والمتهالكة واستبدالها بأخرى بلاستيكية جديدة بقرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن خطة الشركة للمشاركة المجتمعية وتغيير خطوط المياه القديمة بأخرى جديدة.

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين شركة مياه القناة وجمعية إعمار الأرض لتنمية المجتمع، حيث تقوم الشركة بمتابعة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب 4 بوصة بعدد من العزب التابعة لقرية الضبعية ومنها عزبة الغبوشى ، وعزبة حنيدق وعزبة عزت بأطوال 400 م ، 150 م ، 250 م ، والإشراف الفنى على الأعمال.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال فى تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن وخاصة فى القرى والريف.