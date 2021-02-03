المطران شيحان: وثيقة الأخوة الإنسانية أولى خطوات تحقيق السلام العالمى

شكرا لقرائتكم خبر عن المطران شيحان: وثيقة الأخوة الإنسانية أولى خطوات تحقيق السلام العالمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للأخوة الإنسانية:"نحتفل اليوم مع العالم بالذكرى الثانية لإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير 2019، تلك الوثيقة التي مثلها قطبين كبيرين في العالم المسيحي والإسلامى: قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الامام احمد الطيب، ورسخت لقيم المحبة والسلام والتعايش بين الاديان والشعوب، وجاءت بنود هذه الوثيقة لتجسد المعنى الحقيقي للتعايش واحترام الاخر ودينه وثقافته، الاخر المختلف دينيا ومذهبيا وعرقيا، الاخر الفقير والمستضعف والمهمش والمحروم، الاخر اليتيم والارملة، الاخر المضطهد والمهاجر وضحية الحروب.".
وأضاف المطران في بيان صحفي نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة": "أن التزام الانسان بالسلام ومحبة الاخر هو جزء من التزامه الديني نحو الله، كما نؤمن بما جاء في الوحي المقدس في رسالة القديس يوحنا الأولى : "الله محبة، ومن يثبت في المحبة، يثبت في الله، والله فيه... إن قال أحد: "إني أحب الله" وأبغض أخاه، فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟!".
وتابع المطران: "إن وثيقة الاخوة الانسانية هي أولى خطوات تحقيق السلام والاستقرار العالمي، وها قد جاءت نتائجها بعد عامين فقط من انطلاقها، فاتخذت الأمم المتحدة يوم انطلاقها عيدا ويوما عالمي، ونحن نثق في الله وفي الانسان المحب لله والسلام،أن يأتي يوما عما قريب لتتوقف الحرب، ويتوقف التحريض على الحرب، وان يحترم الجميع الآخر ودين الآخر، وجنسه ولونه وعمل يديه، وكذلك إبداعه وفنه المتممين لثقافة المحبة والسلام".
محمد يوسف
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