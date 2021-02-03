شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن وصول 150 ألف لتر أكسجين سائل من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن استيراد ووصول 150 ألف لتر من الأكسجين السائل من السعودية عبر ميناء سفاجا لرفع المخزون الإستراتيجى من الأكسجين فى البلاد.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة لـ"الخليج 365"، أن أزمة الأكسجين انتهت وحاليا يوجد مخزون استراتيجى كبير من الأكسجين وتم سد كافة احتياجات المستشفيات من الأكسجين .

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.