شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة كوفاكس: خطة توزيع اللقاحات تشمل تطعيم 3.3% من سكان 145 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مبادرة كوفاكس، أن خطة توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا تشمل تطعيم 3.3% من سكان 145 دولة مشاركة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إن بكين تعتزم مد آلية كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 بعشرة ملايين جرعة من اللقاحات إذ قدمت ثلاث شركات صينية طلبات للانضمام إلى الآلية.

ومن المنتظر أن تبدأ آلية كوفاكس، وهي مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، توزيع اللقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الشهر. ومن المتوقع توزيع ما بين ملياري وثلاثة مليارات جرعة هذا العام.