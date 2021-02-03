شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 60 مليار جنيه حجم الإنفاق من هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإسكان والمرافق العامة الدكتور عاصم الجزار، إن حجم ما تم إنفاقه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، نحو 60 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزير الإسكان والمرافق العامة الدكتور عاصم الجزار، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وأضاف الجزار، إلى جهود التكامل مع خطة الدولة فى تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والقومية ورفع شبكة الطرق العامة القائمة، حيث ساهمت الوزارة خلال الفترة 2015- 2020 فى إنشاء رفع كفاءة الطرق 2900 كم بتكلفة 27 مليار جنيه.

وبالنسبة لمدينة العلمين الجديدة، أكد وزير الإسكان والمرافق العامة، أن حجم الانفاق نحو 38 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية منها وحدات إسكان متميز، وممشي سياحي وشبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، وجاري أعمال التشطيب لوحدات 15 برجا سكنيا، فضلا عن أنه جارى الانتهاء من منطقة وسط المدينة بواقع 1320 وحدة ومنطقة ترفيهية.

ووجه وزير الإسكان، الدعوة إلى أعضاء مجلس النواب لرؤية الإنجازات المحققة على أرض الواقع، والتى تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.