شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة المرور بطريق الـ"na" المتجه من وإلى القاهرة الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حركة السيارات بطريق الـ"na" ومحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية في الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما سادت حالة من السيولة المرورية في الطريق العكسي المتجه إلى القاهرة الجديدة.

وشهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية.

ورصدت كاميرا ”الخليج 365” الحركة المرورية للسيارات أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت الحالة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، في الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبري من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته في مخارج الدقي والمهندسين، وأيضا في الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبري سيولة في بعض المناطق به، وتحديدا أعلى منطقتي التحرير ورمسيس، حيث انتظمت حركة السيارات في الكوبري.

وظهر انتظام بحركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وتواجدت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية و بمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.