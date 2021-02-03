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ما حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا لسبب؟.. الإفتاء تجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك نصه: "ما حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا لسبب؟".

وأجابت الإفتاء بأنه يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.

وأشارت إلى أنه لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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