شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القاهرة: استحواذ شركات توزيع الأدوية على السلاسل يهدد 75 ألف صيدلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، إنها تابعت بمزيد من الاهتمام المتغيرات التي تحدث في الأونة الأخيرة وخاصة استحواذ أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر على سلاسل الصيدليات.

وأشارت النقابة فى بيان، إلى أنها كانت قد تقدمت لكل الجهات المعنية بخطورة تلك الكيانات على قطاع الدواء في مصر، مشيرة إلى أن استحواذ شركات التوزيع على تلك الصيدليات يُعد مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، مما يدمر اقتصاديات أكثر من 75 ألف صيدلية تقوم بخدمات صحية ميدانية في جميع أنحاء مصر، مما يكون له نتائج سلبية في منتهي الخطورة على مخرجات الصحة وخاصة في ظل توجه الدولة لتطوير قطاع الصحة والدواء.

وأضافت نقابة الصيادلة: كما يؤدى ذلك أيضا إلى احتكار أنواع كثيرة من الأدوية، مما يتسبب فى نقص الأدوية في كثير من الصيدليات، خاصة أن تلك الشركة لها سابقة خاصة بالاحتكار قبل ذلك، وتم إدانتها من قبل القضاء، وبناء عليه تقوم نقابة صيادلة القاهرة بالتنسيق مع جميع النقابات الفرعية والنقابة العامة للصيادلة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيال تلك التجاوزات الفجة.

وتابعت: نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التغول على حقوق صيادلة مصر حتى القضاء على جميع الكيانات السرطانية المخالفة لصحيح القانون، ونؤكد على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الكيانات المخالفة وسيشهد التاريخ بأن نقابة صيادلة القاهرة تنبهت مبكرا لخطورة تلك الكيانات المخالفة واتخذت كل الإجراءات الممكنة وستستمر في حربها بكافة السبل الممكنة ضد تلك الكيانات التي تدمر المهنة.



