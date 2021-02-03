شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إندونيسى يزور ضريح كوكب الشرق.. وأحدهم "غنيلى شوية شوية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد ضريح السيدة أم كلثوم ، كوكب الشرق ، توافد وفد أندونيسى من طلاب وطالبات جامعة الأزهر ، على ضريح كوكب الشرق فى الذكرى ال 46 لوفاتها ، حيث حرص الوفد على الدعاء لها وقراءة القرآن ، وذلك حبا لهم لسيدة الغناء العربى .

وقال سيجيت عبدالله ، أحد الطلاب الإندونيسيين الدارسين بجامعة الأزهر ، إنه يدرس فى جامعة الأزهر ، وحرص على زيارة قبر سيدة الغناء العربى أم كلثوم ، حبا فيها واغانيها ولما تشتهر به من سمعة وحب فى أندونيسيا ، كما غنى لها مقطوعة من أغانيها :"غنيلى شوية شوية" .

كما عبر محمد نور فوزى ، أحد طلاب الوفد الإندونيسى، أنه يحب كوكب الشرق كثيرا ، ومن أكثر الاغانى التى يحبها لكوكب الشرق ألف ليلة وليلة وولد الهدى

وأنه اعتاد على سماع أغانيها.

وتم فتح تصريح وتجهيزه لاستقبال الزوار من خلال تشغيل القرآن ، وتجهيز الصالون الخاص الموجود داخل الضريح ، ورش المياه وباقات الزهور حول الضريح .

وتحل علينا اليوم الأربعاء ، ذكرى رحيل "كوكب الشرق" سيدة الغناء العربى الراحلة "أم كلثوم" ، وهى الذكرى الـ 46 على رحيلها ، حيث توفيت يوم الأثنين 3 فبراير 1975م عند الرابعة مساءاً بسبب قصور القلب عن عمر يناهز 76 عاماً في القاهرة.

جنازة كوكب الشرق، شيعت من مسجد عمر مكرم، وكانت جنازةً مهيبة، وتعد من أكبر الجنازات في العالم حيث وصل عدد المشيعين بين 2 إلى 4 مليون شخص، ليودع العالم سيدة الغناء العربى وسط حزن وبكاء ودموع الملايين من محبيها وعاشقيها.

ويتميز الحوش الموجود فيه ضريح أم كلثوم بالفخامة مقارنة بالأضرحة والمقابر، حيث توجد على جدرانه نقوش وزخارف إسلامية بديعة، ويعد من أكبر المدافن مساحة في منطقة مقابر البساتين.