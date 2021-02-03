شكرا لقرائتكم خبر عن تزول من تلقاء نفسها.. الأعراض الجانبية للقاح كورونا الصينى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك العديد من الآثار الجانبية التى قد تظهر على الأشخاص، الذين حصلوا على التطعيم الصينى للوقاية من فيروس كورونا، وقالت فى بيان: إن الأعراض الجانبية التى قد يتعرض لها الذين يحصلون على لقاح كورونا الصينى، تتمثل فى وجود ألم واحمرار وتصلب وحكة فى موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قىء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض الجانبية تتضمن ألما بالمفاصل، خمولا، نوبات تشنجية، وتابعت: لا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.