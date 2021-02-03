شكرا لقرائتكم خبر عن زوار ضريح أم كلثوم يدعون لها ويقرأون القرآن فى ذكرى رحيلها الـ 46 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ضريح السيدة أم كلثوم ، كوكب الشرق، تواجد أحد القراء، أمام ضريح كوكب الشرق فى الذكرى الـ 46 لوفاتها، حيث حرص على الدعاء لها وقراءة القرآن، وسط دعوات من اثنين من محبيها الذين حرصوا على زيارة قبرها .

وفى مشهد يعكس مدى حبها وعشقها داخل الوطن العربى، حرصت أسرة عراقية على زيارة ضريح سيدة الغناء العربى، وقراءة الفاتحة لها .

وتم فتح الضريح وتجهيزه لاستقبال الزوار من خلال بث أيات القرآن، وتجهيز الصالون الخاص الموجود داخل الضريح، ورش المياه وباقات الزهور حول الضريح .

وتحل علينا اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل "كوكب الشرق" سيدة الغناء العربى الراحلة "أم كلثوم" ، وهى الذكرى الـ 46 على رحيلها ، حيث توفيت يوم الإثنين 3 فبراير 1975م عند الرابعة مساءاً بسبب قصور القلب، عن عمر يناهز 76 عاماً في القاهرة.

جنازة كوكب الشرق، شيعت من مسجد عمر مكرم، وكانت جنازةً مهيبة، وتعد من أكبر الجنازات في العالم حيث وصل عدد المشيعين بين 2 إلى 4 مليون شخص، ليودع العالم سيدة الغناء العربى وسط حزن وبكاء ودموع الملايين من محبيها وعاشقيها.

ويتميز الحوش الموجود فيه ضريح أم كلثوم بالفخامة مقارنة بالأضرحة والمقابر، حيث توجد على جدرانه نقوش وزخارف إسلامية بديعة، ويعد من أكبر المدافن مساحة في منطقة مقابر البساتين.

