شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى الدكتور أكرم العوضى عضو اللجنة الفنية للجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أكرم العوضى، أحد علماء اللجنة الفنية للجامعات الأهلية.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن الدكتور أكرم العوضى، أحد علماء اللجنة الفنية الخاصة بشأن الجامعات الأهلية الجديدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وتم أداء صلاه الجنازه على الراحل الدكتور أكرم العوضى، بعد صلاه ظهر اليوم الأربعاء في مسجد الرحمن الرحيم شارع صلاح سالم.

وأعلنت أسرة الراحل أن العزاء مقتصر علي صلاة الجنازه، ولن يتم تنظيم عزاء.

على جانب آخر كانت نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، وفاة الدكتور محمد على محمد عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، التى وافته المنية صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

