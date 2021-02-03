شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لوزيرا الصحة والشباب لاستعراض تفاصيل نجاح تنظيم بطولة كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، مؤتمرا صحفيا مشتركا، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

يعقد المؤتمر في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويعرض عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وذلك لاستعراض تفاصيل نجاح تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.

وقد أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نجاح خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة لبطولة كأس العالم لكرة اليد2021، ‏مشيرة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التشديد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية البطولة وتقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام، مما ساهم في نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تليق بمصر وبمكانتها.

‏وأشارت الوزيرة إلى أن نجاح الخطة أثبت قدرة النظام الصحى على التعامل مع جميع التحديات التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم أجمع، وكذلك القدرة على التحكم فى انتشار الوباء، لتصبح مصر أول دولة تعتمد خطة وقائية متكاملة لحدث رياضى عالمى كبير يشارك به 32 دولة بالعالم فى ظل مواجهة الجائحة، مؤكدة أنه كان هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتى الصحة والشباب والرياضية والاتحاد الدولى لكرة اليد منذ قرار استضافة مصر للبطولة حتى انتهائها.