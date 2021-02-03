شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن يرافقه محمود شنب، رئيس مركز ومدينة البدرشين، المركز التكنولوحي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة البدرشين لمتابعة بدء التشغيل التجريبى للمركز واستعراض الخدمات الإلكترونية بالبدرشين، والخدمات المقدمة ودورة العمل المميكنة التى تبدأ بتقديم الطلبات للحصول علي الموافقات فى إطار جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سرعة وشفافية وكفاءة العمل الحكومية والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والتوسع فى خدمة الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

كما تابع نائب المحافظ انتظام وسير العمل فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، موجها بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح .

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد أعمال رصف وتطوير طريق سقارة السياحى بمركز البدرشين الجارى تطويره بطول 1.5 كم بدءا من مثلث سقارة وحتى منطقة بيت الرى، وشدد على إزالة أى تعديات على جانبى الطريق وتحقيق اقصى استفادة من الفراغات والمساحات بما يضمن أحداث سيولة مرورية بالطريق .

كما وجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لإدراج مصرف سقارة ضمن مشروعات تبطين الترع والمصارف وهو المشروع القومى الذى تنفذه الدولة على مستوى الجمهورية وذلك لتتكامل الصورة الحضارية للقطاع بالكامل، كما تفقد المحافظ طريق سقارة ابو صير موجها بإدراج الطريق ضمن مخطط التطوير ووضع رؤية لتوسعه الطريق خاصة وانه يستخدم فى الاتجاهين مع مراجعة خطوط التنظيم بالطريق .















