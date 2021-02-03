شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز التحصين الفكرى بالسودان يشيد بدور وزارة الأوقاف فى المجال الدعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت قافلة الأوقاف الدعوية صباح اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية حول المرأة ودورها المجتمعى فى ظل التحديات المعاصرة ، شارك في الحلقة من الجانب السوداني الدكتور الزبير محمد على مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم، والدكتورة أسماء الشنقيطي رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الأعلى للدعوة والمتحدث باسم المرأة ، والداعية منال حسن التني داعية بجمعية القرآن الكريم ، إيمان كمال الدين الصحفية بجريدة السودان، ومن الجانب المصرى الدكتور عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والشيخ محمد رجب إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ، والواعظة عبير أنور ، والواعظة دينا الجدامي.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور الزبير محمد علي بالقافلة الدعوية المصرية ونبه على أهمية دور المرأة في المجتمع والدعوة والإرشاد مشيرًا إلى دور مصر الرائد في تمكين المرأة في كافة المجالات ، ووزارة الأوقاف المصرية سبقت في تمكين المرأة في المجال الدعوي والقيادى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أسماء الشنقيطي على الدور المحوري الذي لعبته المرأة في صدر الإسلام ، ومن أبرز ذلك موقف السيدة/ خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) في بث الثقة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) كذلك دور السيدة/ أم سلمة (رضي الله عنها).

فيما أكد الدكتور عمرو الكمار على أهمية التواصل والتعاون بين وزارتي الأوقاف في البلدين الشقيقين ، مضيفا أن الإسلام أوكل إلى المرأة أهم مسئولية على الإطلاق ، حيث أوكل لها مهمة صناعة الإنسان السوي القادر على البناء والتنمية ، فالرجال هم صنائع أمهاتهم.

ومن جانبها أكدت الواعظة دينا الجدامي: على أهمية التواصل الاجتماعي والتربية الأسرية والاجتماعية فالتربية السليمة تبدأ من الدفء الأسري والتفاهم بين الزوجين.

ومن جانبها أكدت الواعظة منال حسن التني أن دور المرأة محوري في التصدي للغزو الخارجي والأفكار الهدامة من التطرف والتكفير والإلحاد، فيما أشارت الواعظة عبير أنور إلى أن المرأة نصف المجتمع وتقوم برعاية المجتمع كله، وأكدت إيمان كمال الدين أن أهم سبل المحافظة على المنظومة الأخلاقية الصحبة الصالحة.

ومن جانبه أكد الشيخ محمد رجب على أهمية القدوة والعناية والاهتمام وأنها من أهم مقومات الحياة الزوجية السعيدة ومن أهم دعائم الحفاظ على النشء من التطرف والانحلال.















