شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إحالة 15 ألف و831 محضر تعدى على الترع للنيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الرى، ارتفاع إجمالى المحاضر التى تمت إحالتها للنيابة، بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى إلى 15831 محضر مخالفة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة المختصة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتشن الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها ان وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.



كان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجه.